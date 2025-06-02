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Швёнтек — о Рыбакиной: она выдающаяся теннисистка, я даже не ожидала лёгкого счёта

Швёнтек — о Рыбакиной: она выдающаяся теннисистка, я даже не ожидала лёгкого счёта
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над Еленой Рыбакиной в матче 4-го круга «Ролан Гаррос» высказалась о своей сопернице.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
1 		6 7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Если честно, я не ожидала лёгкого счёта против Елены. У меня уже бывал лёгкий счёт с ней — но в проигрыше. Потому что она выдающаяся теннисистка. Я даже не думала о таком развитии событий сейчас. Независимо от счёта, я просто стараюсь играть в лучший теннис каждую минуту. И здорово, когда удаётся преодолеть некоторые сложности по ходу матча», — сказала Ига на пресс-конференции после матча.

Напомним, Швёнтек одолела Рыбакину в трёх сетах: 1:6, 6:3, 7:5.

Соболенко и Швёнтек тренируются вместе перед «Ролан Гаррос»

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