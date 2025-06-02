Алькарас — в 1/4 финала «Ролан Гаррос», Месси может сыграть с Роналду. Главное к утру

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025, обыграв американца Бена Шелтона, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в «Аль-Наср», в котором выступает Криштиану Роналду, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на поражение в партии с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».