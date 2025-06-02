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2 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, переходы НХЛ, теннис, Ролан Гаррос — 2025

Алькарас — в 1/4 финала «Ролан Гаррос», Месси может сыграть с Роналду. Главное к утру
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025, обыграв американца Бена Шелтона, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в «Аль-Наср», в котором выступает Криштиану Роналду, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на поражение в партии с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Бена Шелтона.
  2. Месси может перейти в «Аль-Наср», в котором выступает Роналду — TEAMtalk.
  3. Магнус Карлсен сорвался после проигранной партии Гукешу Доммараджу на турнире в Норвегии.
  4. Неймар забил рукой в матче «Сантоса» с «Ботафого», бразильца немедленно удалили.
  5. Президент Франции Макрон пожал руку Сафонову на торжественной встрече с игроками «ПСЖ».
  6. «Лос-Анджелес Кингз» заключил контракт с российским защитником нижегородского «Торпедо».
  7. Комличенко объявил, что матч с ЦСКА стал последним в составе «Ростова».
  8. Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22-й трофей.
  9. Британец Саймон Йейтс выиграл общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2025.
  10. Лоренцо Музетти победил Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
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