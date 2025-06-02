Мирра Андреева — Дарья Касаткина: онлайн-трансляция четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 2 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Касаткиной. Она выиграла в финале хардового турнира в Китае в октябре 2024 года (6:0, 4:6, 6:4).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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