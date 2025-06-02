Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Дарья Касаткина: онлайн-трансляция четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025

Мирра Андреева — Дарья Касаткина: онлайн-трансляция четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

Сегодня, 2 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Касаткиной. Она выиграла в финале хардового турнира в Китае в октябре 2024 года (6:0, 4:6, 6:4).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Мирра Андреева показала, как восстанавливается после матчей

Материалы по теме
Мирра и Александрова рвутся в 1/4 финала «РГ»! Ещё ждём битву Синнер — Рублёв. LIVE!
Live
Мирра и Александрова рвутся в 1/4 финала «РГ»! Ещё ждём битву Синнер — Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android