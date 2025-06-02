Екатерина Александрова — Кори Гауфф: онлайн-трансляция матча 4-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга состоится матч между 20-й ракеткой мира, российской теннисисткой Екатериной Александровой и американкой Кори Гауфф, занимающей вторую строчку мирового рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Кори Гауфф, которая начнётся не ранее 12.00 мск.

Александрова и Гауфф провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч 3-1 в пользу американской теннисистки.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.