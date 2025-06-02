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Екатерина Александрова — Кори Гауфф: онлайн-трансляция матча 4-го круга «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова — Кори Гауфф: онлайн-трансляция матча 4-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга состоится матч между 20-й ракеткой мира, российской теннисисткой Екатериной Александровой и американкой Кори Гауфф, занимающей вторую строчку мирового рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Кори Гауфф, которая начнётся не ранее 12.00 мск.

Александрова и Гауфф провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч 3-1 в пользу американской теннисистки.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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