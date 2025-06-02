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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 2 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 2 июня
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Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи четвёртого круга мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/8 финала, 2 июня (время московское):

  • 13:30. Александр Зверев (Германия) – Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • 15:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия);
  • 17:00. Александр Бублик (Казахстан) – Джек Дрейпер (Великобритания);
  • 21:15. Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублёв (Россия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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