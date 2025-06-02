«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 2 июня

Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдут матчи 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/8 финала, 2 июня (время московское):

12:00. Мирра Андреева (Россия) — Дарья Касаткина (Австралия);

12:00. Екатерина Александрова (Россия) — Кори Гауфф (США);

13:30. Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США);

15:30. Мэдисон Киз (США) — Хейли Баптист (США).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.