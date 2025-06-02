Мирра Андреева — Дарья Касаткина: где смотреть, во сколько матч 4-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Касаткиной. Она выиграла в финале хардового турнира в Китае в октябре 2024 года (6:0, 4:6, 6:4).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.