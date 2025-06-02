Мирра Андреева — Дарья Касаткина: где смотреть, во сколько матч 4-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Касаткиной. Она выиграла в финале хардового турнира в Китае в октябре 2024 года (6:0, 4:6, 6:4).
«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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