Новак Джокович — Кэмерон Норри: где смотреть, во сколько матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках девятого игрового дня состоится матч шестой ракетки мира серба Новака Джоковича и британского теннисиста Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга АТР. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
81
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата»
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.
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