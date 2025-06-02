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Александрова — Гауфф: где смотреть, во сколько матч 4-го круга «Ролан Гаррос»

Александрова — Гауфф: где смотреть, во сколько матч 4-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга состоится матч между 20-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и американкой Кори Гауфф, занимающей вторую строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

Гауфф ведёт 3-1 по личным встречам (0-0 на грунте). Кори выиграла на харде 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (8:6) в Дубае-2021, 7:5, 6:3 в Пекине-2023 и 7:6 (8:6), 6:2 на траве в Берлине-2024, а Екатерина победила 6:4, 6:0 на том же турнире в Берлине годом ранее — 6:4, 6:0.

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