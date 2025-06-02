Бывший тренер Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на решение WTA о своём отстранении

Бывший тренер победительницы одного турнира «Большого шлема», 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он добивается полной отмены решения об отстранении. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, Вуков, отстранённый за нарушение кодекса поведения, сейчас находится в частном арбитраже с WTA.

WTA отказалась от комментариев, сославшись на то, что не обсуждает конфиденциальные арбитражные процессы. Вуков, который сейчас является агентом Рыбакиной, не ответил на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.