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Бывший тренер Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на решение WTA о своём отстранении

Бывший тренер Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на решение WTA о своём отстранении
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Бывший тренер победительницы одного турнира «Большого шлема», 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Стефано Вуков подал апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он добивается полной отмены решения об отстранении. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, Вуков, отстранённый за нарушение кодекса поведения, сейчас находится в частном арбитраже с WTA.

WTA отказалась от комментариев, сославшись на то, что не обсуждает конфиденциальные арбитражные процессы. Вуков, который сейчас является агентом Рыбакиной, не ответил на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

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