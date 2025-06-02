Элина Свитолина впервые в карьере победила на ТБШ, отыграв матчболы

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в матче на турнире «Большого шлема», отыграв матчболы, впервые в карьере. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 она одолела итальянку Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:1.

Во втором сете Свитолина отыграла три матчбола, а также подачу на матч Паолини. Стоит отметить, что матч с итальянкой стал для украинки юбилейным на «Шлемах» — 150-м в карьере.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая Жасмин Паолини.