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Хенмэн собрал идеального теннисиста, включив в него «Большую тройку» и Алькараса

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн составил идеального теннисиста, выбрав отдельного игрока на каждый теннисный навык. Среди действующих теннисистов он назвал 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и чемпиона четырёх мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

Подача: Иво Карлович (первая), Пит Сампрас (вторая).

Приём: Новак Джокович.

Форхенд: Роджер Федерер.

Бэкхенд: Стэн Вавринка.

Удар с лёта: Стефан Эдберг.

Движение: Карлос Алькарас.

Менталитет: Рафаэль Надаль, — сказал Хенмэн в эфире TNT Sports.

Последним сезоном в карьере Хенмэна стал 2007 год. Он завершил профессиональную карьеру в сентябре матчем отборочного этапа Кубка Дэвиса против сборной Хорватии.