Хенмэн собрал идеального теннисиста, включив в него «Большую тройку» и Алькараса

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн составил идеального теннисиста, выбрав отдельного игрока на каждый теннисный навык. Среди действующих теннисистов он назвал 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и чемпиона четырёх мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.
Подача: Иво Карлович (первая), Пит Сампрас (вторая).
Приём: Новак Джокович.
Форхенд: Роджер Федерер.
Бэкхенд: Стэн Вавринка.
Удар с лёта: Стефан Эдберг.
Движение: Карлос Алькарас.
Менталитет: Рафаэль Надаль, — сказал Хенмэн в эфире TNT Sports.
Последним сезоном в карьере Хенмэна стал 2007 год. Он завершил профессиональную карьеру в сентябре матчем отборочного этапа Кубка Дэвиса против сборной Хорватии.