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Бен Шелтон рассказал, как изменилась его игра на грунте в последние месяцы

Бен Шелтон рассказал, как изменилась его игра на грунте в последние месяцы
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13-я ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал, какие из аспектов его игры на грунте претерпели изменения в последние месяцы.

«Думаю, я стал лучше двигаться на корте, лучше получается работать на приёме, защищаться с использованием бэкхенда. Я стал лучше переходить в атаку при игре на задней линии. Это точно улучшилось. Думаю, если бы я играл с таким игроком, как Алькарас, год или два назад, то это был бы матч в одну сторону. Чувствую себя всё лучше и лучше на грунте, так что, если мне удастся ещё отработать перемещение по корту на грунте, наладить работу с приёмом подачи и своей подачей, то буду очень близко к той позиции, где хотел бы быть», – сказал Шелтон на пресс-конференции после матча четвёртого круга «Ролан Гаррос».

Напомним, Бен Шелтон уступил в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (8:10), 3:6, 6:4, 4:6.

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