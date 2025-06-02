Мэдисон Киз — о расписании на «РГ»: горячая тема, ведь есть только один вечерний матч

Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о расписании матчей женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» — 2025.

– Я думаю, что на других турнирах женщины обычно играют вечерние матчи, так что это не особо обсуждается в других местах. Просто здесь это стало горячей темой, потому что, кажется, есть только один вечерний матч. Это сильно отличается от других турниров. Но, на мой взгляд, женские матчи очень зрелищные, они имеют большую ценность и заслуживают того, чтобы быть центральными матчами дня.

– Как думаешь, каким может быть решение этой ситуации?

– Решение? Поставить матчи на вечер… (улыбается).

– Янник Синнер сказал, что женские матчи длятся меньше по времени и поэтому надо ставить два матча, но если нет такой возможности, то это должен быть мужской матч…

– Знаете, мне не платят достаточно, чтобы принимать такие решения, так что, думаю, это работа организаторов турнира, – сказала Киз во время пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Напомним, ранее тунисская теннисистка Онс Жабер раскритиковала организаторов и телеканалы, транслирующие «Ролан Гаррос» – 2025, из-за отсутствия женских матчей в вечерней программе турнира.