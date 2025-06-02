Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз — о расписании на «РГ»: горячая тема, ведь есть только один вечерний матч

Мэдисон Киз — о расписании на «РГ»: горячая тема, ведь есть только один вечерний матч
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз высказалась о расписании матчей женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» — 2025.

– Я думаю, что на других турнирах женщины обычно играют вечерние матчи, так что это не особо обсуждается в других местах. Просто здесь это стало горячей темой, потому что, кажется, есть только один вечерний матч. Это сильно отличается от других турниров. Но, на мой взгляд, женские матчи очень зрелищные, они имеют большую ценность и заслуживают того, чтобы быть центральными матчами дня.

– Как думаешь, каким может быть решение этой ситуации?
– Решение? Поставить матчи на вечер… (улыбается).

– Янник Синнер сказал, что женские матчи длятся меньше по времени и поэтому надо ставить два матча, но если нет такой возможности, то это должен быть мужской матч…
– Знаете, мне не платят достаточно, чтобы принимать такие решения, так что, думаю, это работа организаторов турнира, – сказала Киз во время пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Напомним, ранее тунисская теннисистка Онс Жабер раскритиковала организаторов и телеканалы, транслирующие «Ролан Гаррос» – 2025, из-за отсутствия женских матчей в вечерней программе турнира.

Материалы по теме
МиДи ворвались в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! А Самсонова не дожала чемпионку Олимпиады
МиДи ворвались в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! А Самсонова не дожала чемпионку Олимпиады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android