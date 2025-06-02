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Макинрой: думал, что Руне станет третьим в новой «Большой тройке» с Алькарасом и Синнером

Макинрой: думал, что Руне станет третьим в новой «Большой тройке» с Алькарасом и Синнером
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался об уровне датского теннисиста Хольгера Руне, признавшись, что считал, что тот образует новую «Большую тройку» с нынешними лидерами рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я думал, что Хольгер станет третьим парнем в новой «Большой тройке» с Алькарасом и Синнером. Руне нужно было многое доказать, чтобы попытаться попасть к большим ребятам. Я помню, когда он играл здесь с Рудом пару лет назад и как бы отмахнулся от него, когда тот проиграл. Типа: «Как я мог проиграть этому парню?» И поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы начать понимать, что нужно для того, чтобы стать топ-игроком. Но он учится этому.

Кажется, он более уравновешен. Вернулся старый тренер. Мама, похоже, всё ещё очень вовлечена. Таких семей довольно много, но, похоже, они снова на подъёме», — приводит слова Макинроя Tennis365.

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