Мирра Андреева и Дарья Касаткина обнялись перед очным матчем на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 17-й номер рейтинга WTA представительница Австралии Дарья Касаткина тепло поприветствовали друг друга в разминочной зоне перед очным матчем на «Ролан Гаррос» — 2025. Ролик с объятиями спортсменок опубликовал аккаунт турнира в соцсетях.

Фото: Кадр из трансляции

Сегодня, 2 июня, Андреева и Касаткина сыграют в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Матч начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Касаткиной. Она выиграла в финале хардового турнира в китайском Нинбо в октябре 2024 года (6:0, 4:6, 6:4).