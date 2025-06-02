Томми Пол высказался о предстоящем матче с Карлосом Алькарасом

12-я ракетка мира американец Томми Пол высказался о предстоящем матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2025 с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«На самом деле мы уже играли здесь меньше года назад — на Олимпиаде. Думаю, я тогда провёл достойный матч. Понимаю, что мог сделать многое лучше, у меня было несколько сетболов во втором сете, но в итоге я проиграл в двух партиях.

Очевидно, что он может играть в потрясающий теннис здесь — всё-таки действующий чемпион и так далее. Но я думаю, что мы с командой подойдём к этому матчу с хорошими новыми идеями», – сказал Пол на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.