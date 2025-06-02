Александрова — Гауфф: россиянка с «баранкой» проиграла первый сет в четвёртом круге «РГ»

В Париже (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты в рамках четвёртого круга проходит матч между 20-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и американкой Кори Гауфф, занимающей вторую строчку мирового рейтинга WTA.

Первый сет остался за Гауфф с разгромным счётом 6:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Александрова и Гауфф провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч 3-1 в пользу американской теннисистки.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.