Мирра Андреева вышла на матч с Касаткиной на «Ролан Гаррос» в эффектной длинной юбке

Шестая ракетка мира Мирра Андреева вышла на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 в необычной разлетающейся юбке, длина которой почти достигает пола. Отметим, что перед разминкой Андреева её сняла, матч она проводит в классической короткой теннисной юбке.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева встречается с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет поединка остался за 18-летней Миррой со счётом 6:3.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.