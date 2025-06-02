Мирра Андреева вышла на матч с Касаткиной на «Ролан Гаррос» в эффектной длинной юбке
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Шестая ракетка мира Мирра Андреева вышла на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 в необычной разлетающейся юбке, длина которой почти достигает пола. Отметим, что перед разминкой Андреева её сняла, матч она проводит в классической короткой теннисной юбке.
Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева встречается с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет поединка остался за 18-летней Миррой со счётом 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Комментарии
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