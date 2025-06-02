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Мирра Андреева вышла на матч с Касаткиной на «Ролан Гаррос» в эффектной длинной юбке

Мирра Андреева вышла на матч с Касаткиной на «Ролан Гаррос» в эффектной длинной юбке
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Шестая ракетка мира Мирра Андреева вышла на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 в необычной разлетающейся юбке, длина которой почти достигает пола. Отметим, что перед разминкой Андреева её сняла, матч она проводит в классической короткой теннисной юбке.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева встречается с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет поединка остался за 18-летней Миррой со счётом 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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