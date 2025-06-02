Мирра Андреева — Дарья Касаткина: россиянка взяла первый сет в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты в рамках четвёртого круга проходит матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 17-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Первый сет остался за Андреевой со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Касаткиной. Она выиграла в финале хардового турнира в Китае в октябре 2024 года (6:0, 4:6, 6:4).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.