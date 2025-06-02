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Макинрой — о карьере Дрейпера: он выиграет несколько турниров «Большого шлема»

Макинрой — о карьере Дрейпера: он выиграет несколько турниров «Большого шлема»
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, как он видит перспективы британского теннисиста Джека Дрейпера.

«Джек полностью сконцентрирован. Сейчас он в лучшей форме из всех, что я видел у него. Невероятно, насколько он, по моему мнению, улучшился за последний год или около того, даже на грунте. Он отлично выглядит на грунте, грозный парень.

Я думаю, он выиграет турниры «Большого шлема», не один «Шлем», а несколько. На Уимблдоне он будет входить в число четырёх фаворитов, в худшем случае.

Он определённо тот парень, который, вероятнее всего, выиграет «Шлемы» в будущем. Я не думаю, что он уже готов к этому здесь, но он очень близок к подобному», – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

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