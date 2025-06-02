Макинрой — о карьере Дрейпера: он выиграет несколько турниров «Большого шлема»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, как он видит перспективы британского теннисиста Джека Дрейпера.

«Джек полностью сконцентрирован. Сейчас он в лучшей форме из всех, что я видел у него. Невероятно, насколько он, по моему мнению, улучшился за последний год или около того, даже на грунте. Он отлично выглядит на грунте, грозный парень.

Я думаю, он выиграет турниры «Большого шлема», не один «Шлем», а несколько. На Уимблдоне он будет входить в число четырёх фаворитов, в худшем случае.

Он определённо тот парень, который, вероятнее всего, выиграет «Шлемы» в будущем. Я не думаю, что он уже готов к этому здесь, но он очень близок к подобному», – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.