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Екатерина Александрова — Кори Гауфф, результат матча 2 июня 2025, счет 0:2, 4-й круг Ролан Гаррос

Екатерина Александрова проиграла Кори Гауфф в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025 в одиночном разряде. В четвёртом круге она потерпела поражение от второго номера рейтинга WTA американки Кори Гауфф со счётом 0:6, 5:7.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Александрова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между своими соотечественницами Хейли Баптист и Мэдисон Киз.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
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