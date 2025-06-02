Екатерина Александрова проиграла Кори Гауфф в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025 в одиночном разряде. В четвёртом круге она потерпела поражение от второго номера рейтинга WTA американки Кори Гауфф со счётом 0:6, 5:7.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
20
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Александрова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между своими соотечественницами Хейли Баптист и Мэдисон Киз.
Комментарии
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