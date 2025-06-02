Екатерина Александрова проиграла Кори Гауфф в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025

20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025 в одиночном разряде. В четвёртом круге она потерпела поражение от второго номера рейтинга WTA американки Кори Гауфф со счётом 0:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Александрова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между своими соотечественницами Хейли Баптист и Мэдисон Киз.