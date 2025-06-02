Макинрой: когда играешь с Бубликом — чёрт знает, что вообще может произойти
Поделиться
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал о своих ожиданиях от матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 между британцем Джеком Дрейпером и казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:40 МСК
62
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
5
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Я подозреваю, что Дрейпера хорошо подготовили к тому, чего ожидать. Я имею в виду, любого игрока настраивают, когда ты играешь с Бубликом — чёрт знает, что вообще может произойти, — так что это делает матч интересным, но, думаю, он выиграет довольно уверенно», – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.
«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2025
-
13:42
-
13:31
-
13:31
-
13:18
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:00
-
11:50
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
10:59
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
09:25
-
09:13
-
09:03
-
08:30
-
06:40
-
06:24
-
03:24
-
01:33
-
01:16
-
00:51
-
00:34
-
00:18