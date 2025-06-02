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Макинрой: когда играешь с Бубликом — чёрт знает, что вообще может произойти

Макинрой: когда играешь с Бубликом — чёрт знает, что вообще может произойти
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал о своих ожиданиях от матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 между британцем Джеком Дрейпером и казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:40 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
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Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Я подозреваю, что Дрейпера хорошо подготовили к тому, чего ожидать. Я имею в виду, любого игрока настраивают, когда ты играешь с Бубликом — чёрт знает, что вообще может произойти, — так что это делает матч интересным, но, думаю, он выиграет довольно уверенно», – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.

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