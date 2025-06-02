«Он владеет всеми ударами и отличным чувством мяча». Макинрой — об игре Бублика

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о своём отношении к игре казахстанского теннисиста Александра Бублика.

«Бублик очень талантливый. Он крупный парень с мощной подачей. Он владеет всеми ударами и отличным чувством мяча.

Иногда его спрашивают: «Эй, тебе интересно, может, попасть в топ-10 или топ-20?» На что он отвечает: «Нет-нет-нет. Знаете, я предпочитаю оставаться в тени, получать удовольствие, выигрывать матчи и хорошо зарабатывать, играя в теннис». Не тот настрой, который ты обязательно хочешь слышать от теннисиста с потенциалом входить в топ-15. Но он всё равно очень опасен при этом», – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Александр Бублик сыграет с британцем Джеком Дрейпером. Матч запланирован на 2 июня.