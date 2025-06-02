Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он владеет всеми ударами и отличным чувством мяча». Макинрой — об игре Бублика

«Он владеет всеми ударами и отличным чувством мяча». Макинрой — об игре Бублика
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о своём отношении к игре казахстанского теннисиста Александра Бублика.

«Бублик очень талантливый. Он крупный парень с мощной подачей. Он владеет всеми ударами и отличным чувством мяча.

Иногда его спрашивают: «Эй, тебе интересно, может, попасть в топ-10 или топ-20?» На что он отвечает: «Нет-нет-нет. Знаете, я предпочитаю оставаться в тени, получать удовольствие, выигрывать матчи и хорошо зарабатывать, играя в теннис». Не тот настрой, который ты обязательно хочешь слышать от теннисиста с потенциалом входить в топ-15. Но он всё равно очень опасен при этом», – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Александр Бублик сыграет с британцем Джеком Дрейпером. Матч запланирован на 2 июня.

Материалы по теме
Макинрой: когда играешь с Бубликом — чёрт знает, что вообще может произойти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android