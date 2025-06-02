Мирра Андреева обыграла Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче четвёртого круга 18-летняя россиянка обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (17-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5. Во втором сете Андреева отыгралась со счёта 3:5.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Касаткиной один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).
Комментарии
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