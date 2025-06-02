Мирра Андреева обыграла Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче четвёртого круга 18-летняя россиянка обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (17-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5. Во втором сете Андреева отыгралась со счёта 3:5.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Касаткиной один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).