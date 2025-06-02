Андреева — самая юная теннисистка в XXI веке, вышедшая в два подряд четвертьфинала «РГ»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй четвертьфинал подряд на «Ролан Гаррос». Сегодня, 2 июня, она победила австралийку Дарью Касаткину в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 со счётом 6:3, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
18-летняя россиянка стала самой юной теннисисткой в XXI веке, которой удалось выйти в два подряд четвертьфинала на «РГ». До Андреевой моложе во время достижения подобного результата была швейцарка Мартина Хингис в 1997-1998 годах.
В 2024 году Мирра Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Там она потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).
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