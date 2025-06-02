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Андреева — самая юная теннисистка в XXI веке, вышедшая в два подряд четвертьфинала «РГ»

Андреева — самая юная теннисистка в XXI веке, вышедшая в два подряд четвертьфинала «РГ»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй четвертьфинал подряд на «Ролан Гаррос». Сегодня, 2 июня, она победила австралийку Дарью Касаткину в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 со счётом 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

18-летняя россиянка стала самой юной теннисисткой в XXI веке, которой удалось выйти в два подряд четвертьфинала на «РГ». До Андреевой моложе во время достижения подобного результата была швейцарка Мартина Хингис в 1997-1998 годах.

В 2024 году Мирра Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Там она потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).

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