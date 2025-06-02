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Гауфф — самая молодая теннисистка после В. Уильямс с 5 и более 1/4 финала на одном ТБШ

Гауфф — самая молодая теннисистка после В. Уильямс с 5 и более 1/4 финала на одном ТБШ
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в пять и более четвертьфиналов на одном турнире серии «Большого шлема». Гауфф удалось достичь этого в возрасте 21 года и 73 дней, когда она одержала победу в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:0, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Ранее подобного достижения добивалась семикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Винус Уильямс, сообщает Opta Ace. Американка смогла достигнуть этого показателя на US Open – 2001, в возрасте 21 года 71 дней.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между американками Мэдисон Киз и Хейли Баптист.

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