Гауфф — самая молодая теннисистка после В. Уильямс с 5 и более 1/4 финала на одном ТБШ
Поделиться
Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в пять и более четвертьфиналов на одном турнире серии «Большого шлема». Гауфф удалось достичь этого в возрасте 21 года и 73 дней, когда она одержала победу в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:0, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
20
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Ранее подобного достижения добивалась семикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Винус Уильямс, сообщает Opta Ace. Американка смогла достигнуть этого показателя на US Open – 2001, в возрасте 21 года 71 дней.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между американками Мэдисон Киз и Хейли Баптист.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2025
-
15:17
-
15:13
-
15:07
-
14:48
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
14:17
-
14:13
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:42
-
13:31
-
13:31
-
13:18
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:00
-
11:50
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
10:59
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:34
-
09:30