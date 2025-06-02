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«Если это того не стоит, лучше сменить работу». Дядя Надаля о жалобах Алькараса на теннис

«Если это того не стоит, лучше сменить работу». Дядя Надаля о жалобах Алькараса на теннис
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Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, высказался о жалобах испанца Карлоса Алькараса на свой образ жизни профессионального теннисиста. О трудностях Алькарас говорил в своём документальном сериале от Netflix.

«Если это его подавляет, то он должен уйти из тенниса. Я по-другому понимаю вещи в жизни. В мире спорта есть тенденция всё преувеличивать. Я много раз слышал, как люди говорят о жертвах спорта, и я говорил: «Жертвоприношение?» Жизнь — это жертвы, а не просто занятие тем, чем хочется. Иногда это того стоит для людей, а иногда нет. Если это того не стоит, лучше сменить работу.

Для меня жертва — это то, что ты делаешь ради других. Когда вы делаете это для себя, это цена, которую вам приходится платить. Алькарас, будучи великим теннисистом, тоже платит свою цену, это правда. Но, с другой стороны, он зарабатывает гораздо больше денег, чем подавляющее большинство молодых людей его возраста, у него огромное общественное признание, опыт, который мало у кого есть», — приводит слова Надаля-старшего Punto de Break.

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