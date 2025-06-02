«Мирра выглядит очень солидно». Ольховский — о победе Андреевой над Касаткиной

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высоко оценил выступление 18-летней Мирры Андреевой в матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос» — 2025. Она обыграла Дарью Касаткину со счётом 6:3, 7:5.

«Я ещё до матча отдавал предпочтение Мирре, несмотря на то что кто-то говорил, что она когда-то проиграла Касаткиной. Мирра — молодец, выглядит очень солидно. Но матч был совершенно нелёгким — были качели, особенно во втором сете. На мой взгляд, Андреева на сегодняшний день психологически и технически выглядит очень хорошо и подтверждает это своими результатами.

Мы изначально говорили, что у Мирры не самая худшая сетка на «Ролан Гаррос». Должна или не должна Андреева проходить Пегулу или Буассон, но это новый матч. Пегула — нелёгкий соперник. Есть шанс пройти её, но нет большого преимущества, потому что они играют на грунте», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.