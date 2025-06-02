Елена Веснина высказалась о выходе Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025 российской теннисистки Мирры Андреевой. В матче четвёртого круга она была сильнее представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (6:3, 7:5).

«Помню матч Мирры с Дашей, когда они играли в финале Нинбо. Какая разница в уровне их игры! Насколько прибавила Мирра в мощи, скорости. Она расстреливала Касаткину на второй подаче, могла спокойно диктовать условия в розыгрышах, не боялась длинных розыгрышей, в которых Даша чувствует себя как рыба в воде. Мирра очень ровно провела матч с минимальным количеством ошибок, хотя Даша во втором сете прибавила и начала играть гораздо активнее. Она пыталась вывести Мирру из своего состояния. Андреева закономерно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Мирра Андреева сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и француженкой Луа Буассон.