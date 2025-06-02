Селиваненко прокомментировал победу Андреевой над Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выступление 18-летней Мирры Андреевой в матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос» — 2025. Она обыграла Дарью Касаткину со счётом 6:3, 7:5.

«И Мирра, и Даша сегодня показали отличный теннис с большим количеством увлекательных и хитроумных розыгрышей. У Даши был шанс перевести игру в решающий сет, но несколько неудачно сыгранных смэшей в концовке второго сета определили его исход. В целом Мирра смотрелась с большим запасом прочности, поэтому итоговый счёт в принципе отражает соотношение сил на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.