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Селиваненко прокомментировал победу Андреевой над Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Селиваненко прокомментировал победу Андреевой над Касаткиной на «Ролан Гаррос»
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выступление 18-летней Мирры Андреевой в матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос» — 2025. Она обыграла Дарью Касаткину со счётом 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«И Мирра, и Даша сегодня показали отличный теннис с большим количеством увлекательных и хитроумных розыгрышей. У Даши был шанс перевести игру в решающий сет, но несколько неудачно сыгранных смэшей в концовке второго сета определили его исход. В целом Мирра смотрелась с большим запасом прочности, поэтому итоговый счёт в принципе отражает соотношение сил на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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