Камилла Рахимова и Анна Сискова не смогли пробиться в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в паре
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Российская теннисистка Камилла Рахимова и чешка Анна Сискова не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. В третьем круге они проиграли румынке Ирине Бегу и бельгийке Янине Викмайер со счётом 6:3, 4:6, 3:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Камилла Рахимова
Анна Сискова
К. Рахимова А. Сискова
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|6
Ирина Бегу
Янина Викмайер
И. Бегу Я. Викмайер
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Рахимова и Сискова выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 17. На счету их соперниц три эйса, три двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 22.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Бегу и Викмайер сыграют с дуэтом Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония).
Комментарии
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