Камилла Рахимова и Анна Сискова не смогли пробиться в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в паре

Российская теннисистка Камилла Рахимова и чешка Анна Сискова не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. В третьем круге они проиграли румынке Ирине Бегу и бельгийке Янине Викмайер со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Рахимова и Сискова выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 17. На счету их соперниц три эйса, три двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 22.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Бегу и Викмайер сыграют с дуэтом Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония).