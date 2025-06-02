Зверев — Грикспор: немец выиграл первый сет четвёртого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречается с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (35-й номер рейтинга). После первого сета счёт 6:4 в пользу немецкого теннисиста.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|0
35
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
В рамках первой партии Александр Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Грикспор не сделал в первом сете ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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