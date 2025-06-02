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Зверев — Грикспор: немец выиграл первый сет четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Зверев — Грикспор: немец выиграл первый сет четвёртого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречается с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (35-й номер рейтинга). После первого сета счёт 6:4 в пользу немецкого теннисиста.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3
4 		0
             
Таллон Грикспор
35
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

В рамках первой партии Александр Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Грикспор не сделал в первом сете ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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