Зверев — Грикспор: немец выиграл первый сет четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречается с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (35-й номер рейтинга). После первого сета счёт 6:4 в пользу немецкого теннисиста.

В рамках первой партии Александр Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Грикспор не сделал в первом сете ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.