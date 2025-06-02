Гауфф — четвёртая самая юная теннисистка с пятью подряд четвертьфиналами «РГ»

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стала четвёртой самой молодой теннисисткой в истории «Открытой эры», которой удалось выйти в пять и более четвертьфиналов подряд в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Она достигла этого в возрасте 21 года и 73 дней, одержав победу в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:0, 7:5.
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Лишь три теннисистки моложе Гауфф добивались подобного результата, сообщает Opta Ace. К ним относятся чемпионка Уимблдона-1994 испанка Кончита Мартинес, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» швейцарка Мартина Хингис и 22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» немка Штеффи Граф.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между американками Мэдисон Киз и Хейли Баптист.
- 2 июня 2025
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