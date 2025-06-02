Александр Зверев вышел в четвертьфинал «РГ» после отказа Таллона Грикспора
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, после того как его соперник представитель Нидерландов Таллон Грикспор (35-й номер рейтинга) снялся с матча четвёртого круга во втором сете при счёте 4:6, 0:3.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|0
35
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Матч продлился 54 минуты. За время игры Александр Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Грикспор за время матча не сделал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос»–2025 Александр Зверев сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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