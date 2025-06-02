Александр Зверев вышел в четвертьфинал «РГ» после отказа Таллона Грикспора

Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, после того как его соперник представитель Нидерландов Таллон Грикспор (35-й номер рейтинга) снялся с матча четвёртого круга во втором сете при счёте 4:6, 0:3.

Матч продлился 54 минуты. За время игры Александр Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Грикспор за время матча не сделал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос»–2025 Александр Зверев сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.