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Александр Зверев — Таллон Грикспор, результат матча 2 июня 2025, счет 6:4, 3:0 (отказ Грикспора), четвёртый круг Ролан Гаррос

Александр Зверев вышел в четвертьфинал «РГ» после отказа Таллона Грикспора
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, после того как его соперник представитель Нидерландов Таллон Грикспор (35-й номер рейтинга) снялся с матча четвёртого круга во втором сете при счёте 4:6, 0:3.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3
4 		0
             
Таллон Грикспор
35
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Матч продлился 54 минуты. За время игры Александр Зверев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Грикспор за время матча не сделал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос»–2025 Александр Зверев сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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