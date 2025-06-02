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Кончита Мартинес кратко прокомментировала выход Мирры Андреевой в четвертьфинал «РГ»

Кончита Мартинес кратко прокомментировала выход Мирры Андреевой в четвертьфинал «РГ»
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Тренер Кончита Мартинес отреагировала на личной странице в социальных сетях на выход 18-летней россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025. Сегодня, 2 июня, Андреева победила австралийку Дарью Касаткину в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 со счётом 6:3, 7:5.

«Vamos!» — написала Мартинес в соцсети X.

18-летняя россиянка стала самой юной теннисисткой в XXI веке, которой удалось выйти в два подряд четвертьфинала на «РГ». В 2024 году Мирра Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Там она потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Андреева поспорит с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).

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