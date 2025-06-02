Зверев стал пятым теннисистом в XXI веке с пятью выходами в 1/4 финала на «РГ» подряд

Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал пятым теннисистом в XXI веке, которому удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» на пяти и более турнирах подряд. Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, после того как его соперник из Нидерландов Таллон Грикспор отказался от продолжения борьбы во втором сете матча четвёртого круга (6:4, 3:0).

Лишь четыре теннисиста, помимо Зверева, добивались подобных результатов на «Ролан Гаррос». Среди них 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (15 четвертьфиналов), 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (9 четвертьфиналов), 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль (6 четвертьфиналов) и чемпион US Open — 2020 австриец Доминик Тим.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Александр Зверев сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.