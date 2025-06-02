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Зверев стал пятым теннисистом в XXI веке с пятью выходами в 1/4 финала на «РГ» подряд

Зверев стал пятым теннисистом в XXI веке с пятью выходами в 1/4 финала на «РГ» подряд
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал пятым теннисистом в XXI веке, которому удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» на пяти и более турнирах подряд. Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, после того как его соперник из Нидерландов Таллон Грикспор отказался от продолжения борьбы во втором сете матча четвёртого круга (6:4, 3:0).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3
4 		0
             
Таллон Грикспор
35
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Лишь четыре теннисиста, помимо Зверева, добивались подобных результатов на «Ролан Гаррос». Среди них 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (15 четвертьфиналов), 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (9 четвертьфиналов), 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль (6 четвертьфиналов) и чемпион US Open — 2020 австриец Доминик Тим.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Александр Зверев сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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