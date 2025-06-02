«Ненавижу играть против неё». Мирра Андреева — о победе над Касаткиной на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 над австралийкой Дарьей Касаткиной.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Я очень рада, что у меня получилось выиграть. Ненавижу играть против неё. Мы много играем с друг другом на тренировках, и даже тренировки с ней — пытка для меня. Очень рада, что смогла сохранить спокойствие во втором сете, когда она прибавила.
Мой тренер говорит, что мне надо побольше тренироваться с людьми, которые мне не нравятся. Так что я много тренируюсь с Дарьей, потому что ненавижу её. Шучу, конечно. На самом деле она замечательный человек и отличная теннисистка», — сказала Андреева в послематчевом интервью.
Комментарии
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