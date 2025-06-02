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«Не очень приятное ощущение». Андреева рассказала, какие трудности ей доставила Касаткина

«Не очень приятное ощущение». Андреева рассказала, какие трудности ей доставила Касаткина
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила ход матча четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором встречалась с австралийкой Дарьей Касаткиной.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Я очень довольна сегодняшней победой. Знала, что это будет очень тяжёлый матч. В последний раз, когда мы играли друг с другом, я проиграла в трёх сетах, был драматичный матч. Я был готова к битве.

Мне кажется, она читала направление моих ударов. Она бегала из одного угла корта в другой. Это не очень приятное ощущение, было очень интенсивно. Мы играли очень разнообразно на протяжении всего матча», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

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