«Не очень приятное ощущение». Андреева рассказала, какие трудности ей доставила Касаткина
Поделиться
Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила ход матча четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором встречалась с австралийкой Дарьей Касаткиной.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Я очень довольна сегодняшней победой. Знала, что это будет очень тяжёлый матч. В последний раз, когда мы играли друг с другом, я проиграла в трёх сетах, был драматичный матч. Я был готова к битве.
Мне кажется, она читала направление моих ударов. Она бегала из одного угла корта в другой. Это не очень приятное ощущение, было очень интенсивно. Мы играли очень разнообразно на протяжении всего матча», — приводит слова Андреевой Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2025
-
16:41
-
16:34
-
16:19
-
15:58
-
15:52
-
15:37
-
15:35
-
15:17
-
15:13
-
15:07
-
14:48
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
14:17
-
14:13
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:42
-
13:31
-
13:31
-
13:18
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:00
-
11:50
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
10:59