«Не очень приятное ощущение». Андреева рассказала, какие трудности ей доставила Касаткина

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила ход матча четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором встречалась с австралийкой Дарьей Касаткиной.

«Я очень довольна сегодняшней победой. Знала, что это будет очень тяжёлый матч. В последний раз, когда мы играли друг с другом, я проиграла в трёх сетах, был драматичный матч. Я был готова к битве.

Мне кажется, она читала направление моих ударов. Она бегала из одного угла корта в другой. Это не очень приятное ощущение, было очень интенсивно. Мы играли очень разнообразно на протяжении всего матча», — приводит слова Андреевой Punto de Break.