Андрей Рублёв — Янник Синнер: где смотреть, во сколько матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках девятого игрового дня состоится матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и российского теннисиста Андрея Рублёва, занимающего 15-ю строчку мирового рейтинга АТР. Начало поединка запланировано на 21:15 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.