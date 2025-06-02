Андрей Рублёв — Янник Синнер: где смотреть, во сколько матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках девятого игрового дня состоится матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и российского теннисиста Андрея Рублёва, занимающего 15-ю строчку мирового рейтинга АТР. Начало поединка запланировано на 21:15 мск.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.
Комментарии
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