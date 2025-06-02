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Эрика Андреева проиграла седьмой матч подряд, уступив в первом круге турнира в Бирмингеме

Эрика Андреева проиграла седьмой матч подряд, уступив в первом круге турнира в Бирмингеме
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102-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева потерпела седьмое поражение подряд в поединках одиночного разряда. В первом круге травяного турнира категории WTA-125 в Бирмингеме (Великобритания) она уступила польке Катержине Каве (142-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Кавы два эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Последняя победа Эрики Андреевой датируется апрелем. В первом круге квалификации турнира WTA-500 в Штутгарте она обыграла немку Мариэллу Тамм.

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