361-я ракетка мира сенсационно вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Андреевой
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361-я ракетка мира французская теннисистка Луа Буассон вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она сенсационно обыграла третьего номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 13:55 МСК
361
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 1
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3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Матч продолжался 2 часа 42 минуты. За это время Буассон выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Пегулы ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В 1/4 финала «Ролан Гаррос» 22-летняя Луа Буассон сразится с шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Комментарии
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