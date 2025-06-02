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Луа Буассон — Джессика Пегула, результат матча 2 июня 2025, счет 2:1, 4-й круг Ролан Гаррос

361-я ракетка мира сенсационно вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Андреевой
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361-я ракетка мира французская теннисистка Луа Буассон вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она сенсационно обыграла третьего номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 13:55 МСК
Луа Буассон
361
Франция
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. За это время Буассон выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Пегулы ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» 22-летняя Луа Буассон сразится с шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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