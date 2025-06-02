361-я ракетка мира сенсационно вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Андреевой

361-я ракетка мира французская теннисистка Луа Буассон вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она сенсационно обыграла третьего номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. За это время Буассон выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Пегулы ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» 22-летняя Луа Буассон сразится с шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.