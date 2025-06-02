Циньвэнь: выиграла олимпийское золото, но не считаю себя действующей чемпионкой «РГ»

Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, можно ли сравнивать её победу на Олимпийских играх — 2024 в Париже с чемпионством на «Ролан Гаррос».

«Я взяла здесь олимпийское золото в прошлом году, но не считаю себя действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», потому что титул тогда взяла Ига Швёнтек. Это разные вещи: на «Шлеме» нужно выиграть семь матчей, а на Олимпиаде — шесть, чтобы получить золото.

Да, я победила Швёнтек в последний раз здесь (на Олимпиаде-2024. – Прим. «Чемпионата»), у меня тогда была большая уверенность в игре на грунте. Но я всё равно не считаю себя чемпионкой. Сейчас я в четвертьфинале — это всё ещё далеко до титула. Поэтому хочу сохранять спокойствие и бороться за каждый матч. Я забыла о прошлом годе. Сейчас для меня важно — бороться за каждый момент этого турнира», – сказала Цинвэнь на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Напомним, теннисный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходил на кортах «Ролан Гаррос». Циньвэнь завоевала золотую медаль, одолев в финале хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 6:3.