Луа Буассон — самая низкорейтинговая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» за 40 лет
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361-я ракетка мира француженка Луа Буассон стала самой низкорейтинговой теннисисткой с 1985 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 2 июня, Буассон сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 (3:6, 6:4, 6:4).
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 13:55 МСК
361
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
На «РГ»-2025 Луа Буассон выступает благодаря уайлд-кард, который ей дали организаторы турнира. Теннисистке 22 года.
Кроме того, она стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире «Большого шлема» с 2017 года. Тогда на US Open до четвертьфинала дошла эстонка Кайя Канепи, будучи 418-й ракеткой мира.
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