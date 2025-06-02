Луа Буассон — самая низкорейтинговая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» за 40 лет

361-я ракетка мира француженка Луа Буассон стала самой низкорейтинговой теннисисткой с 1985 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 2 июня, Буассон сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 (3:6, 6:4, 6:4).

На «РГ»-2025 Луа Буассон выступает благодаря уайлд-кард, который ей дали организаторы турнира. Теннисистке 22 года.

Кроме того, она стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире «Большого шлема» с 2017 года. Тогда на US Open до четвертьфинала дошла эстонка Кайя Канепи, будучи 418-й ракеткой мира.