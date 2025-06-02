Чжэн Циньвэнь — о развитии игровых навыков: хотелось бы играть ещё агрессивнее

Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, какую роль играет развитие игровых навыков в теннисной карьере.

«Для профессионального теннисиста прогресс — это основа. Если ты не развиваешься, тебя начинают легко читать. Если не добавляешь что-то новое, становишься слишком предсказуемой для соперниц. Сейчас, например, я не так часто использую укороченные удары или выходы к сетке, потому что играю очень агрессивно. Когда заставляю соперницу много бегать, она обычно ошибается. Или я даю ей ещё один мяч — и тогда у неё появляется возможность сыграть укороченный. Да, мне хотелось бы играть ещё агрессивнее, чаще идти вперёд. В целом — улучшить все аспекты своей игры. Я хочу уметь делать всё на корте», – сказала Циньвэнь на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Чжэн Циньвэнь сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.