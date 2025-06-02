Луа Буассон — вторая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос», получившая уайлд-кард, с 2002 года

361-я ракетка мира французская теннисистка Луа Буассон стала второй четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде, получившей уайлд-кард, после Мэри Пирс в 2002 году.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Буассон сенсационно обыграла третьего номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Француженка стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире «Большого шлема» с 2017 года. Тогда на US Open до четвертьфинала дошла эстонка Кайя Канепи, будучи 418-й ракеткой мира.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 22-летняя Буассон сразится с шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.