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Мэдисон Киз — Хейли Баптист, результат матча 2 июня, счёт 2:0, 4-й круг Ролан Гаррос

Мэдисон Киз вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», обыграв Хейли Баптист
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она обыграла соотечественницу 70-ю ракетку мира Хейли Баптист со счётом 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 15:55 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Хейли Баптист
70
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Киз шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Баптист три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал Мэдисон Киз поспорит со второй ракеткой мира Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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