Мэдисон Киз вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», обыграв Хейли Баптист

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она обыграла соотечественницу 70-ю ракетку мира Хейли Баптист со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Киз шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Баптист три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал Мэдисон Киз поспорит со второй ракеткой мира Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.