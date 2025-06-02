Новак Джокович взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с Норри на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в матче четвёртого круга на Открытом чемпионате Франции — 2025 с британцем Кэмероном Норри взял медицинский тайм-аут при счёте 5:2. Серба вновь беспокоили мозоли на правой ноге.

Фото: Скриншот из трансляции

Счёт личных встреч Джоковича и Норри — 5-0 в пользу Новака. Он обыграл Кэмерона на Итоговом турнире ATP — 2021, в 1/2 финала Уимблдона-2022, четвёртом круге «Мастерса» в Риме, 1/4 финала Кубка Дэвиса и 1/2 финала турнира в Женеве — 2025.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.