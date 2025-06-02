Новак Джокович — Кэмерон Норри: серб выиграл первый сет матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках девятого игрового дня проходит матч шестой ракетки мира серба Новака Джоковича и британского теннисиста Кэмерона Норри, занимающего 81-ю строчку мирового рейтинга АТР. После первого сета счёт 6:3 в пользу Джоковича.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
81
Кэмерон Норри
К. Норри
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|
|3
6
Новак Джокович
Н. Джокович
Счёт личных встреч Джоковича и Норри — 5-0 в пользу Новака. Он обыграл Кэмерона на Итоговом турнире ATP — 2021, в 1/2 финала Уимблдона-2022, четвёртом круге «Мастерса» в Риме, 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023 и 1/2 финала турнира в Женеве — 2025.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.
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