Определились четвертьфиналистки «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Сегодня, 2 июня, завершились матчи четвёртого круга на Открытом чемпионате Франции — 2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. 1/4 финала:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8).

Мирра Андреева (Россия, 6) — Луа Буассон (Франция, WC).

Элина Свитолина (Украина, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 5).

Кори Гауфф (США, 3) — Мэдисон Киз (США, 7).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянцу Жасмин Паолини.